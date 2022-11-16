Ноябрь, 16 в 11:41

Польша инициировала созыв Совета НАТО на основании 4 статьи основного договора после падения двух ракет на ее территории.

Согласно статье 4 учредительного договора, страны-члены могут поднять любой вопрос, который вызывает беспокойство, особенно связанный с безопасностью.

Как сообщает WP, послы 30 стран Североатлантического союза уже собрались в Брюсселе для проведения экстренных переговоров по поводу инцидента в Польше.

Сейчас смотрят

Ожидается, что около 13:30 по киевскому времени генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит перед журналистами по итогам встречи.

Отметим, что на основании статьи 4 каждый член НАТО может созвать других членов для консультаций.

Такие консультации не являются провозглашением статьи 5, регулирующей обязанность НАТО оказывать помощь в случае нападения на одного или нескольких членов.

15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины две российские ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ с требованием “немедленно предоставить подробные объяснения”. Минобороны РФ традиционно отрицает причастность к атаке.