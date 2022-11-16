Ноябрь, 16 в 12:30

Вечером 15 ноября после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что российская ракета пересекла польскую границу. Как результат, разрушено фермерское хозяйство и погибли двое мужчин, которые находились на его территории.

16 ноября президент Польши Дуда созвал заседание СНБО, на котором обсудили падение российской ракеты на границе с Украиной. Кроме того, сейчас Польша проводит консультации по ст. 4 НАТО.

Что предусматривает Статья 4 НАТО и почему альянс не вмешивается в ситуацию с Польшей — узнавали Факты ICTV.

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О чем говорится в 4-й статье НАТО

Статья 4 — это начало официальной консультации альянса со страной-членом, которой угрожает опасность. Во время консультации страны обсуждают возможный риск для одной из них.

— Стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон, — говорится в 4-й статье на официальном сайте НАТО.

Впрочем, эта статья не предусматривает военного участия других стран НАТО. То есть участники альянса только проконсультируются и решат, как действовать дальше.

Любая из стран НАТО может ссылаться на статью 4, однако все решения принимаются консенсусом.

Таким образом, статья 4 НАТО не обязывает страны-участники реагировать на нападение Польши военной силой. Впрочем страны Балтии уже выразили солидарность с Польшей. А Эстония подчеркнула, что готова защищать каждый дюйм территории НАТО.

На просьбу Польши на основании статьи 4, лидеры стран G7 организуют экстренную встречу в Брюсселе, где будут обсуждать падение ракеты.

Что дальше

В материале издания Sky News генерал, бывший командующий командованием объединенных сил Великобритании Ричард Барронс отметил, что теперь все внимание будет приковано к месту попадания взрыва в Польше, и эксперты из технологий будут искать ракетные обломки и прочее доказательства, чтобы определить, что именно стало причиной взрыва.

— Потом, когда они определят, что это было, они могут начать росследования, как ракета туда попала и почему так произошло, — отметил Ричард Барронс.

Альянс сначала будет исследовать и проверять, что именно стало причиной взрыва в Польше, и только потом принимать решения и занимать соответствующую позицию.

Стоит отметить, что после статьи 4 следует Статья 5 НАТО, которая, пожалуй, является самой известной частью Североатлантического договора.

В статье 5 говорится о принципе коллективной обороны, который означает, что нападение на одного члена считается нападением на всех.

На статью 5 не ссылались, когда Россия вторглась в Украину, потому что Украина не является членом НАТО. Но Польша является членом НАТО, поэтому все, что будет установлено нападением на Польшу, может достичь стадии статьи 5.

Когда применялась статья 4 НАТО

С момента создания НАТО в 1949 году, статья 4 применялась семь раз: