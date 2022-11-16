Что предусматривает статья 4 НАТО: как альянс будет действовать дальше
Вечером 15 ноября после массированной атаки РФ по Украине польские СМИ сообщили, что российская ракета пересекла польскую границу. Как результат, разрушено фермерское хозяйство и погибли двое мужчин, которые находились на его территории.
16 ноября президент Польши Дуда созвал заседание СНБО, на котором обсудили падение российской ракеты на границе с Украиной. Кроме того, сейчас Польша проводит консультации по ст. 4 НАТО.
Что предусматривает Статья 4 НАТО и почему альянс не вмешивается в ситуацию с Польшей — узнавали Факты ICTV.
О чем говорится в 4-й статье НАТО
Статья 4 — это начало официальной консультации альянса со страной-членом, которой угрожает опасность. Во время консультации страны обсуждают возможный риск для одной из них.
— Стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон, — говорится в 4-й статье на официальном сайте НАТО.
Впрочем, эта статья не предусматривает военного участия других стран НАТО. То есть участники альянса только проконсультируются и решат, как действовать дальше.
Любая из стран НАТО может ссылаться на статью 4, однако все решения принимаются консенсусом.
Таким образом, статья 4 НАТО не обязывает страны-участники реагировать на нападение Польши военной силой. Впрочем страны Балтии уже выразили солидарность с Польшей. А Эстония подчеркнула, что готова защищать каждый дюйм территории НАТО.
На просьбу Польши на основании статьи 4, лидеры стран G7 организуют экстренную встречу в Брюсселе, где будут обсуждать падение ракеты.
Что дальше
В материале издания Sky News генерал, бывший командующий командованием объединенных сил Великобритании Ричард Барронс отметил, что теперь все внимание будет приковано к месту попадания взрыва в Польше, и эксперты из технологий будут искать ракетные обломки и прочее доказательства, чтобы определить, что именно стало причиной взрыва.
— Потом, когда они определят, что это было, они могут начать росследования, как ракета туда попала и почему так произошло, — отметил Ричард Барронс.
Альянс сначала будет исследовать и проверять, что именно стало причиной взрыва в Польше, и только потом принимать решения и занимать соответствующую позицию.
Стоит отметить, что после статьи 4 следует Статья 5 НАТО, которая, пожалуй, является самой известной частью Североатлантического договора.
В статье 5 говорится о принципе коллективной обороны, который означает, что нападение на одного члена считается нападением на всех.
На статью 5 не ссылались, когда Россия вторглась в Украину, потому что Украина не является членом НАТО. Но Польша является членом НАТО, поэтому все, что будет установлено нападением на Польшу, может достичь стадии статьи 5.
Когда применялась статья 4 НАТО
С момента создания НАТО в 1949 году, статья 4 применялась семь раз:
- 24 февраля 2022 году — Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республика и Эстония обратились с просьбой провести консультации относительно статьи 4 после российского вторжения в Украину.
- 26 июля 2015 года — Турция обратилась с той же просьбой после террористических атак и проинформировать союзников о принятых ею мерах.
- 3 марта 2014 года Польша ссылалась на статью 4 из-за роста напряженности в Украине в результате агрессивных действий России.
- в 2012 году Турция дважды ссылалась на статью 4: в июне после того, как один из ее истребителей был сбит сирийской ПВО и в октябре, когда пять турецких гражданских лиц были убиты в результате сирийских обстрелов. В ноябре НАТО согласилось с просьбой Турции о развертывании ракет Patriot в качестве оборонительной меры.
- 10 февраля 2002 года Турция ссылалась на эту статью в результате вооруженного конфликта в соседнем Ираке. НАТО согласовала пакет оборонительных мер и провела операцию сдерживания.