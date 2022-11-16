Ноябрь, 16 в 1:32

В Польше официально заявили, что на территорию Пшеводова упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое людей.

Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ с требованием “недемленно дать подробные объяснения”.

— 15 ноября 2022 года произошел очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее объектов критической инфраструктуры, который вели вооруженные силы Российской Федерации. В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повята Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша, — говорится в сообщении МИД Польши.

Следует отметить, что после взрывов в Польше Россия в привычном стиле начала разгонять фейки о том, что в Люблинском воеводстве упала украинская ракета ПВО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не вестись на ложь Кремля.

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– Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинского ПВО. Это неправда. Никто не должен вестись на российскую пропаганду или усиливать ее сообщения. Этот урок следовало изучить еще после катастрофы MH17.

После падения ракеты РФ правительство Польши решило повысить боеготовность войска возле границы с Украиной, а также рассматривает вопрос применения статьи 4 НАТО.