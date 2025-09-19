В Естонії ініціювали консультації згідно зі статтею 4 НАТО після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір у п’ятницю, 19 вересня.

Як стало відомо, над Фінською затокою російські літаки без дозволу увійшли у повітряний простір країни та залишалися у небі близько 12 хвилин.

Що передбачає стаття 4 НАТО – дізнавалися Факти ICTV.

Про що йдеться у 4-й статті НАТО

Стаття 4 – це початок офіційних консультацій країн-членів Північноатлантичного договору з державою, якій загрожує небезпека. Під час консультацій країни обговорюють ризик, що виник для якоїсь із них.

– Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін, – йдеться у 4-й статті на офіційному сайті НАТО.

Утім ця стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО. Тобто учасники блоку лише проконсультуються та вирішать, як діяти далі та що варто зробити.

Будь-яка з країн НАТО може посилатися на статтю 4, проте усі рішення приймаються консенсусом.

Таким чином, стаття 4 НАТО не зобовʼязує країни-учасники реагувати на вторгнення у повітряний простір Естонії військовою силою.

Що далі

Варто зазначити, що після статті 4 йде стаття 5 НАТО, яка, мабуть, є найвідомішою частиною Північноатлантичного договору.

У статті 5 йдеться про принцип колективної оборони, який означає, що напад на одного члена вважається нападом на всіх.

На статтю 5 не посилалися, коли Росія вторглася в Україну, тому що Україна не є членом НАТО. Але Естонія є членом НАТО, тому все, що буде встановлено нападом на Естонію, може досягти стадії статті 5.

Коли застосовувалася стаття 4 НАТО

Із моменту створення НАТО у 1949 році, стаття 4 згадувалася сім разів:

24 лютого 2022 року – Болгарія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чеська Республіка та Естонія звернулися з проханням провести консультації щодо статті 4 після російського вторгнення в Україну.

26 липня 2015 року – Туреччина звернулася з тим же проханням після терористичних атак, а також, щоб проінформувати союзників про вжиті нею заходи.

3 березня 2014 року Польща посилалася на статтю 4 через зростання напруженості в Україні внаслідок агресивних дій Росії.

у 2012 році Туреччина двічі посилалася на статтю 4: у червні після того, як один з її винищувачів був збитий Сирійською ППО, та в жовтні , коли п’ять турецьких цивільних осіб були вбиті внаслідок сирійських обстрілів. У листопаді НАТО погодилося з проханням Туреччини про розгортання ракет Patriot як оборонного заходу.

після того, як один з її винищувачів був збитий Сирійською ППО, та в , коли п’ять турецьких цивільних осіб були вбиті внаслідок сирійських обстрілів. У листопаді НАТО погодилося з проханням Туреччини про розгортання ракет Patriot як оборонного заходу. 10 лютого 2002 року Туреччина посилалася на цю статтю через збройний конфлікт у сусідньому Іраку. НАТО узгодило пакет оборонних заходів та провело операцію Стримування дисплея.

