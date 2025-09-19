В Эстонии инициировали консультации в соответствии со статьей 4 НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство.

Нарушение воздушного пространства Эстонии — реакция правительства

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал нарушение воздушного пространства абсолютно неприемлемым.

По его словам, истребители НАТО ответили, поэтому российские самолеты были вынуждены исчезнуть.

— Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4, — утверждает премьер-министр.

Что ответили в НАТО на вторжение истребителей РФ в Эстонию

В НАТО заявили, что российское нарушение воздушного пространства Эстонии не соответствует поведению, которого можно было бы ожидать от профессиональных военно-воздушных сил, сообщает The Guardian.

Штаб Верховного командования ВС НАТО по операциям (SHAPE) в Бельгии рассказал о нескольких дополнительных деталях инцидента в Эстонии.

В документе подтверждено, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

— С определенной долей сдержанности отмечено, что “такого поведения не следовало бы ожидать от профессиональных военно-воздушных сил”. НАТО быстро отреагировало под руководством в рамках операции Eastern Sentry (Восточный часовой), подняв в воздух итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии, — говорится в сообщении.

Там добавили, что Швеция и Финляндия также подняли в воздух свои самолеты быстрого реагирования.

Как отмечается, командование ВВС НАТО поддерживало единую воздушную обстановку и тесно координировало действия с союзниками в течение всего времени реагирования.

В НАТО подчеркнули, что программа Eastern Sentry объединяет воздушную и наземную оборону, сочетая имеющиеся виды деятельности, такие как патрулирование воздушного пространства, в более целостную оборонную стратегию.

Реакция ЕС на нарушение воздушного пространства Эстонии

Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами — это крайне опасная провокация, утверждает вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Она обратила внимание, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше обостряет напряженность в регионе. ЕС выразил полную солидарность с Эстонией.

— Я нахожусь в тесном контакте с правительством Эстонии. Мы продолжим поддерживать наши государства-члены в укреплении их оборонного потенциала за счет европейских ресурсов, — подчеркнула Каллас.

По ее мнению, российский диктатор Владимир Путин испытывает решимость Запада, однако нельзя показывать слабость.

Зеленский о нарушении Россией воздушного пространства НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО — на этот раз в Эстонии, однако это недопустимо.

По его словам, российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления.

— Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии. Это не случайность, — считает Зеленский.

По его мнению, это системная российская кампания против Европы, НАТО и Запада. И она требует системного ответа, убежден президент Украины. Необходимы сильные действия — как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны.

Зеленский заявил, что Россия должна испытывать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, а лучше всего это обеспечивают санкции.

В то же время должны расти потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии, сказал глава государства.

Европа, Соединенные Штаты Америки, страны Группы семи — все должны действовать решительно, подчеркнул президент Украины.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Как стало известно, над Финским заливом три самолета РФ без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там около 12 минут.

