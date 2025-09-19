Три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, из-за чего МИД страны вызвал временного поверенного РФ в Эстонии.

Россия нарушила воздушное пространство Эстонии

19 сентября над Финским заливом три истребителя МиГ-31 РФ без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там в общей сложности 12 минут. Чтобы выразить протест и передать ноту о нарушении воздушного пространства Эстонии, МИД страны вызвал временного поверенного РФ в Эстонии.

— Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, в котором три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, беспрецедентно дерзкое, – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что все более масштабные испытания границ и растущая агрессивность России должны встретить быстрое усиление политического и экономического давления.

Напомним, что в июле российское пограничное судно без предупреждения вошло в территориальные воды Эстонии и находилось там в течение 35 минут.

