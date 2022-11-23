Ноябрь, 23 в 0:39

Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, а также позаботится о том, чтобы уже поставленное вооружение могло служить долго.

Такое заявление во вторник, 22 ноября, сделала министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время мероприятия, организованного Федеральной академией политики безопасности.

Она напомнила, что в случае с Украиной Берлин отошел от своего правила не поставлять оружие в так называемые кризисные регионы.

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– Мы поддерживаем Украину в ее праве на самозащиту. Мы поставляем ей оружие, хотя десятилетиями не поставляли вооружение в кризисные регионы. С 24 февраля действительно произошло изменение государственной политики… Мы должны позаботиться о том, чтобы Украина в последующие месяцы имела необходимое, — подчеркнула Ламбрехт.

По ее мнению, не стоит питать напрасных надежд, что война в нашем государстве завершится быстро.

В связи с этим министр заявила, что сейчас нужно обеспечить длительное использование уже предоставленной Киеву военной техники: самоходных артиллерийских установок (САУ), реактивных систем залпового огня (РСЗО), боевых машин пехоты (БМП) и т.д.

– Важно, чтобы то, что передано, использовалось длительное время… Мы все продумали, чтобы не было проблем, – заверила Ламбрехт.

Министр напомнила о создании ремонтного центра в Словакии по техническому обслуживанию военной техники, переданной Украине странами Запада. По словам Ламбрехт, этот центр снабжен нужными запчастями.

Она также уточнила, что Украина получит следующие три немецких системы ПВО Iris-T, которых нет даже на вооружении Бундесвера, в 2023 году.

Среди других направлений помощи Ламбрехт назвала планы по подготовке пяти тыс. украинских военнослужащих на территории Германии к лету следующего года, поставки генераторов. Министр напомнила и о том, что ФРГ приняла почти миллион украинских беженцев.

В конце октября новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин быстрее рассматривать поставки оружия нашей стране, в том числе танков и дальнобойной артиллерии.

В начале ноября Германия проинформировала, что передала для ВСУ дополнительную партию ракет к системе ПВО Iris-T, а также колесные бронемашины Dingo с усиленной противоминной защитой.