Нам нужны эти средства: посол Украины призвал Германию быстрее предоставлять танки и артиллерию

Октябрь, 30 в 15:07

Германия должна стремиться к тому, чтобы Украина как можно быстрее выиграла эту войну, чтобы прекратились бессмысленные смерти и восстановился мир.

Для этого нам нужны современные основные боевые танки. Об этом заявил новый посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Он призвал немецкое правительство быстрее рассматривать поставки нашей стране оружия, в том числе боевых танков и дальнобойной артиллерии.

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– Если мы собираемся оттеснить россиян, нам нужны эти средства. Мы не раз объясняли это федеральному правительству Германии. Скажу своими словами: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц, — сказал Макеев, намекая на танки Leopard и БМП Marder, что в переводе на украинский означает куница.

Посол раскритиковал то, как Германия сейчас поставляет вооружение Украине. Он убежден, что ФРГ могла бы сделать гораздо большее.

Алексей Макеев подчеркнул: вместо того, чтобы быстро предоставить то, что действительно помогло бы в борьбе с оккупантами, нам неделями объясняют, почему наши требования не могут быть удовлетворены ни при каких обстоятельствах.

Посол добавил, что так длится несколько недель или месяцев, и, наконец, Германия помогает только тогда, когда становится почти слишком поздно. В частности, Макеев напомнил, что так было с бронетехникой, артиллерией, ракетными установками.