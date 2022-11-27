Ноябрь, 27 в 15:15

Министерство обороны Великобритании показало в коротком видео, как в Украину отправляли ракеты Brimstone 2 с системой лазерной наводки.

Соответствующий ролик появился на странице британского оборонного ведомства в Twitter.

В ролике можно увидеть, как ящики загружают в транспортный самолет Королевских Воздушных сил. После чего судно отправляется в неназванный аэропорт.

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— В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ВСУ ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России, — говорится в сообщении.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces. This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements. #StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022

22 ноября стало известно, что правительство Великобритании отправило Украине ракеты Brimstone 2. Они как правило запускаются с истребителей, но ВСУ используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, запуска с наземных установок – около 12 км.

Такое оружие предназначено для поражения наземных целей, в том числе транспортных средств, двигающихся с большой скоростью.