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Британия подтвердила передачу Украине ракет Brimstone 2 и показала видео

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
відправка Brimstone 2 в Україну

Министерство обороны Великобритании показало в коротком видео, как в Украину отправляли ракеты Brimstone 2 с системой лазерной наводки.

Соответствующий ролик появился на странице британского оборонного ведомства в Twitter.

В ролике можно увидеть, как ящики загружают в транспортный самолет Королевских Воздушных сил. После чего судно отправляется в неназванный аэропорт.

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— В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила ВСУ ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России, — говорится в сообщении.

22 ноября стало известно, что правительство Великобритании отправило Украине ракеты Brimstone 2. Они как правило запускаются с истребителей, но ВСУ используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, запуска с наземных установок – около 12 км.

Такое оружие предназначено для поражения наземных целей, в том числе транспортных средств, двигающихся с большой скоростью.

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