Министерство обороны Великобритании показало в коротком видео, как в Украину отправляли ракеты Brimstone 2 с системой лазерной наводки.

Соответствующий ролик появился на странице британского оборонного ведомства в Twitter.

В ролике можно увидеть, как ящики загружают в транспортный самолет Королевских Воздушных сил. После чего судно отправляется в неназванный аэропорт.

As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022