ЕС не согласовал финпомощь Украине на €18 млрд из-за вето Венгрии

Декабрь, 06 в 16:55

Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд в 2023 году от Евросоюза.

— Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров финансов ЕС в Брюсселе не был предоставлен зеленый свет по €18 млрд для Украины, — написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Агентство Associated Press пишет, что позиция Будапешта заострила спор о верховенстве права при премьер-министре Викторе Орбане и его взгляде на полномасштабное вторжение России в Украину.

Отмечается, что из-за вето Венгрии остальным 26 странам-членам ЕС нужно разработать новый, более сложный план, чтобы гарантировать Киеву продолжение поступления помощи в 2023 году.

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Министр финансов Чехии Збигнев Станюра заявил, что попросит комиссию по экономике и финансам найти альтернативное решение, которое поддержат все члены ЕС. Он пообещал, что Евросоюз найдет возможность поддержать Украину.

Многие страны считают тактику уклонения Орбана завуалированной попыткой шантажа ЕС, чтобы выделили миллиарды регулярного финансирования и помощь для восстановления страны после пандемии.

Страны ЕС должны принять решение до 19 декабря. На следующей неделе лидеры стран ЕС соберутся на двухдневный саммит.

В начале ноября Еврокомиссия предложила выделить Украине €18 млрд в 2023 году. Денежные средства должны предоставляться в виде кредитов на очень льготных условиях со сроком погашения до 35 лет.

Недавно Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение Венгрии €7,5 млрд средств ЕС из-за проблем с верховенством права. Будапешт должен до 19 ноября принять 17 реформ, согласованных с исполнительной властью ЕС в течение лета.