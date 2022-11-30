Еврокомиссия рекомендует заморозить €7,5 млрд выплат для Венгрии из-за невыполнения реформ

Ноябрь, 30 в 16:02

Европейская комиссия рекомендовала заморозить выделение Венгрии €7,5 млрд средств ЕС из-за проблем с верховенством права.

Будапешт должен был до 19 ноября принять 17 реформ, которые были согласованы с исполнительной властью ЕС в течение лета.

— Хотя ряд реформ был осуществлен или находится на стадии реализации, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению ситуации… как она обязалась, — заявили в ЕК.

В итоге Еврокомиссия решила приостановить 65% обязательств для трех операционных программ, составляющих €7,5 млрд.

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Комиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что средства не поступят Венгрии, пока должным образом не будут реализованы основные этапы реформ.

Голосование за принятие рекомендаций Еврокомиссии по замораживанию выплат Будапешта может состояться 6 декабря, когда министры экономики стран ЕС соберутся в Брюсселе.

В то же время Комиссия одобрила план восстановления Венгрии после Covid на €5,8 млрд, поскольку Венгрия единственное государство-член ЕС, план которого еще не утвержден.

Но Брюссель добавил определенные условия для достижения 27 реформ в Будапеште, чтобы обеспечить средства. К ранее согласованным реформам по урегулированию верховенства права добавили реформы по укреплению независимости судебной системы и новые правила аудита и отчетности по фондам ЕС.

Источник: Euronews