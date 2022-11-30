Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Еврокомиссия рекомендует заморозить €7,5 млрд выплат для Венгрии из-за невыполнения реформ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия рекомендовала заморозить выделение Венгрии €7,5 млрд средств ЕС из-за проблем с верховенством права.

Будапешт должен был до 19 ноября принять 17 реформ, которые были согласованы с исполнительной властью ЕС в течение лета.

— Хотя ряд реформ был осуществлен или находится на стадии реализации, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению ситуации… как она обязалась, — заявили в ЕК.

В итоге Еврокомиссия решила приостановить 65% обязательств для трех операционных программ, составляющих €7,5 млрд.

Сейчас смотрят

Комиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что средства не поступят Венгрии, пока должным образом не будут реализованы основные этапы реформ.

Голосование за принятие рекомендаций Еврокомиссии по замораживанию выплат Будапешта может состояться 6 декабря, когда министры экономики стран ЕС соберутся в Брюсселе.

Читайте
Сийярто озвучил условие снятия венгерского вето на созыв Комиссии Украина – НАТО

В то же время Комиссия одобрила план восстановления Венгрии после Covid на €5,8 млрд, поскольку Венгрия единственное государство-член ЕС, план которого еще не утвержден.

Но Брюссель добавил определенные условия для достижения 27 реформ в Будапеште, чтобы обеспечить средства. К ранее согласованным реформам по урегулированию верховенства права добавили реформы по укреплению независимости судебной системы и новые правила аудита и отчетности по фондам ЕС.

Источник: Euronews

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка