Декабрь, 31, 2022 в 23:55

Мировые лидеры вспоминают об Украине во время поздравлений с Новым 2023 годом, прогнозируют нашему государству победу в войне и обещают и дальше помогать.

Так, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал короткое видеообращение в своем Twitter, в котором выразил уверенность, что Украина победит в следующем году.

– Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. Путин проиграет в Украине, – отметил политик в подписи к видео.

В обращении Джонсон напомнил, что в 2022 году Британия потеряла королеву Елизавету II, а в Европе началась наихудшая за последние 80 лет война. В то же время Джонсон выразил убеждение, что 2023 год будет лучше.

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– Я более чем когда-либо убежден, что Владимир Путин проиграет в Украине, и украинцы добьются своего назначения быть свободной, суверенной и независимой страной, – подчеркнул Джонсон.

Он также спрогнозировал, что в следующем году улучшится ситуация в мировой экономике.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022

Вспомнил Украину во время новогоднего обращения и президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал помогать Украине до победы в войне.

– В следующем году мы обязательно будем на вашей стороне. Мы будем помогать вам до победы… Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу, – подчеркнул Макрон, обращаясь к украинцам.

Он добавил, что борьба граждан Украины вызывает уважение, восторг и вдохновляет.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заверил в дальнейшей поддержке Украины в 2023 году. Он отметил, что Путин ведет “империалистическую, захватническую войну в центре Европы”.

– Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину, в том числе благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину, – пообещал Шольц.

Он добавил, что НАТО и Евросоюз сейчас более объединены, чем раньше.

А бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пожелал, чтобы 2023 год “был светлым, чистым, полным надежд”, а также “наконец-то свободным от российского нацизма”.

I wish that the New Year will be bright, clean, hopeful, and most importantly, will be free from all kinds of dirt, mud, sludge and finally free from Russian Nazism. Happy New Year, darlings! pic.twitter.com/cromPyHgx7 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 31, 2022

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что Новый 2023 год станет годом победы Украины.

Источник: Le Dauphiné Libéré, BFM TV, Tagesschau