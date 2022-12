Мировые лидеры вспоминают об Украине во время поздравлений с Новым 2023 годом, прогнозируют нашему государству победу в войне и обещают и дальше помогать.

Так, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал короткое видеообращение в своем Twitter, в котором выразил уверенность, что Украина победит в следующем году.

В обращении Джонсон напомнил, что в 2022 году Британия потеряла королеву Елизавету II, а в Европе началась наихудшая за последние 80 лет война. В то же время Джонсон выразил убеждение, что 2023 год будет лучше.

Он также спрогнозировал, что в следующем году улучшится ситуация в мировой экономике.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022