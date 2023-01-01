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РФ проиграет: мировые лидеры вспоминают об Украине в новогодних обращениях

Юлия Соколова, редактор ленты
католицьке різдво
Фото: Dreamstime

Мировые лидеры вспоминают об Украине во время поздравлений с Новым 2023 годом, прогнозируют нашему государству победу в войне и обещают и дальше помогать.

Так, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал короткое видеообращение в своем Twitter, в котором выразил уверенность, что Украина победит в следующем году.

– Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. Путин проиграет в Украине, – отметил политик в подписи к видео.

В обращении Джонсон напомнил, что в 2022 году Британия потеряла королеву Елизавету II, а в Европе началась наихудшая за последние 80 лет война. В то же время Джонсон выразил убеждение, что 2023 год будет лучше.

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– Я более чем когда-либо убежден, что Владимир Путин проиграет в Украине, и украинцы добьются своего назначения быть свободной, суверенной и независимой страной, – подчеркнул Джонсон.

Он также спрогнозировал, что в следующем году улучшится ситуация в мировой экономике.

Вспомнил Украину во время новогоднего обращения и президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал помогать Украине до победы в войне.

– В следующем году мы обязательно будем на вашей стороне. Мы будем помогать вам до победы… Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и крепкий мир. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу, – подчеркнул Макрон, обращаясь к украинцам.

Он добавил, что борьба граждан Украины вызывает уважение, восторг и вдохновляет.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заверил в дальнейшей поддержке Украины в 2023 году. Он отметил, что Путин ведет “империалистическую, захватническую войну в центре Европы”.

– Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину, в том числе благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину, – пообещал Шольц.

Он добавил, что НАТО и Евросоюз сейчас более объединены, чем раньше.

А бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пожелал, чтобы 2023 год “был светлым, чистым, полным надежд”, а также “наконец-то свободным от российского нацизма”.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский отметил, что Новый 2023 год станет годом победы Украины.

Источник: Le Dauphiné Libéré, BFM TV, Tagesschau

Источник: Deutsche Welle
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