В Беларуси от приграничных областей из Украины отвели 12 вертолетов воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает мониторинговый проект Беларускі Гаюн.

По его данным, 5 февраля в период 09:00-10:30 с аэродрома Лунинец на аэродром Мачулищи перебазировались 12 вертолетов ВКС РФ, среди которых были Ми-8 и Ми-24.

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19 января группа из одиннадцати вертолетов ВКС РФ из Мачулищи была переброшена в Лунинец. Сейчас их вернули назад, то есть отвели гораздо дальше границы с Украиной.

2 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия оставила боевую авиацию на территории Беларуси после проведения совместных военных учений. Также сообщается, что на полигонах РБ идет подготовка подразделений врага.

Пока угроз наступления войск ВС РФ и Беларуси украинская разведка не видит. По словам представителя ГУР Андрея Черняка, сейчас Путин использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат. Но там нет достаточно личного состава и техники, чтобы в ближайшие недели начать оттуда новое масштабное наступление.

Джерело: Беларускі Гаюн