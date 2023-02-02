Россия оставила боевую авиацию в Беларуси после военных учений — Генштаб

Февраль, 02 в 18:59

Российская Федерация оставила боевую авиацию на территории Беларуси после проведения совместных военных учений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ 2 февраля.

— Завершены совместные учения авиационного компонента региональной группировки войск. Возвращение авиационной группировки противника на аэродромы постоянного базирования не отмечается, — рассказали в Генштабе.

По данным Генерального штаба ВСУ, в то же время на полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений врага.

По уточненным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой области РФ готовится к скрытой мобилизации.

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В частности, в Горловке местные учреждения обязали подать в оккупационный военный комиссариат списки бронированных лиц, чтобы в дальнейшем призвать в ряды российских войск.