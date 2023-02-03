Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году – Зеленский
Целью Украины является начало переговоров о вступлении в состав Европейского Союза уже к концу 2023 года.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, который проходил 3 февраля в Киеве.
Он подтвердил, что отдельной темой переговоров была дальнейшая интеграция Украины в Евросоюз. По словам президента, наша страна, несмотря на войну, достигла прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.
– Несмотря на полномасштабную войну, прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден. На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по соглашению, — отметил Зеленский.
Он добавил, что украинская сторона представила сегодня на саммите прогресс по реализации семи рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении.
– Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении и начать их как можно скорее, — заявил президент.
Он уточнил, что Украина уже приступила к подготовке к этим переговорам. Киев ожидает соответствующих решений Еврокомиссии и Совета ЕС.
– Цель – начать переговоры уже в этом году, – подчеркнул Зеленский.
Еще одним важным достижением саммита он назвал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Так, был одобрен план приоритетных действий на 2023 – 2024 годы.
– Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики: промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня, – объяснил глава государства.
Он отметил, что два евроинтеграционных дня в Киеве дали ряд важных для нашей страны результатов. Речь идет о:
- положительной оценке выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии;
- одобрении плана действий по дальнейшей интеграции секторов украинской экономики в общий рынок ЕС;
- выделении €1 млрд на проекты в рамках fast recovery (быстрого восстановления Украины);
- дополнительном финансировании обороны Украины;
- ускорении подготовки десятого пакета санкций ЕС против РФ;
- зафиксированных в совместном заявлении намерениях Украины начать переговоры о вступлении в ЕС как можно скорее;
- поддержке со стороны ЕС украинской “формулы мира” и необходимости проведения “саммита формулы мира”.
Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, сообщил, что Еврокомиссия осенью должна обнародовать отчет о прогрессе Украины по семи рекомендациям. После этого его оценит Совет ЕС и до конца 2023 года определит дальнейшие шаги. По словам Мишеля, процесс вступления любой страны в блок предусматривает ряд последовательных шагов.