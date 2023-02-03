Февраль, 03 в 18:19

Целью Украины является начало переговоров о вступлении в состав Европейского Союза уже к концу 2023 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, который проходил 3 февраля в Киеве.

Он подтвердил, что отдельной темой переговоров была дальнейшая интеграция Украины в Евросоюз. По словам президента, наша страна, несмотря на войну, достигла прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

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– Несмотря на полномасштабную войну, прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации очевиден. На сегодняшний день выполнено 72% наших обязательств по соглашению, — отметил Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона представила сегодня на саммите прогресс по реализации семи рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении.

– Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксированы наши намерения начать переговоры о вступлении и начать их как можно скорее, — заявил президент.

Он уточнил, что Украина уже приступила к подготовке к этим переговорам. Киев ожидает соответствующих решений Еврокомиссии и Совета ЕС.

– Цель – начать переговоры уже в этом году, – подчеркнул Зеленский.

Еще одним важным достижением саммита он назвал прогресс в вопросе интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Так, был одобрен план приоритетных действий на 2023 – 2024 годы.

– Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики: промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня, – объяснил глава государства.

Он отметил, что два евроинтеграционных дня в Киеве дали ряд важных для нашей страны результатов. Речь идет о:

положительной оценке выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии;

одобрении плана действий по дальнейшей интеграции секторов украинской экономики в общий рынок ЕС;

выделении €1 млрд на проекты в рамках fast recovery (быстрого восстановления Украины);

дополнительном финансировании обороны Украины;

ускорении подготовки десятого пакета санкций ЕС против РФ;

зафиксированных в совместном заявлении намерениях Украины начать переговоры о вступлении в ЕС как можно скорее;

поддержке со стороны ЕС украинской “формулы мира” и необходимости проведения “саммита формулы мира”.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, сообщил, что Еврокомиссия осенью должна обнародовать отчет о прогрессе Украины по семи рекомендациям. После этого его оценит Совет ЕС и до конца 2023 года определит дальнейшие шаги. По словам Мишеля, процесс вступления любой страны в блок предусматривает ряд последовательных шагов.