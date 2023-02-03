Единство и общее будущее: Мишель и фон дер Ляйен в Киеве обратились к украинцам

Февраль, 03 в 16:56

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыли в Киев для участия в саммите Украина-ЕС и провозгласили обращение к украинскому народу.

Видео с их заявлениями опубликовано на канале президента Владимира Зеленского в Telegram.

– Имею месседж к украинскому народу. Первое – это единство. Единство без исключений состоит в том, чтобы поддержать Украину. Никто не заставит нас изменить решение. И второй месседж – это то, что будущее Украины и украинцев – внутри Евросоюза, – сказал Мишель.

В то же время Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ее поражает тот прогресс, которого уже достигла Украина в тех семи шагах и этапах, с тех пор как приобрела статус кандидата.

Сейчас смотрят – Я действительно поражена чрезвычайным объемом как знаний, так и амбиций, которые вы продемонстрировали и продолжаете демонстрировать каждый день, – подчеркнула президент ЕК. Владимир Зеленский, в свою очередь, добавил, что сегодняшний саммит Украина – ЕС – весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для укрепления нашего партнерства и интеграции. – Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС, – резюмировал глава Украинского государства. Читайте Не говорю, что это нереально: Мишель о словах Шмыгаля о вступлении Украины в ЕС за 2 года

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