Февраль, 11 в 14:06

Премьер Великобритании Риши Сунак после визита президента Владимира Зеленского пообещал предоставить Украине больше военной помощи. Сейчас ведутся дискуссии о том, должна ли эта помощь включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса воздух-поверхность.

Британскому изданию The Times источники в украинской обороне подтвердили, что Киев готов использовать ракеты большой дальности для удара по оккупантам в Крыму.

Ракеты Harpoon стоят около 1,2 млн фунтов стерлингов каждая и имеют максимальную дальность полета 150 миль (241 км).

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Ракеты Storm Shadow стоят около 2,2 млн фунтов стерлингов и могут стрелять по целям на расстоянии до 350 миль (563 км). Хотя экспортные версии имеют значительно меньшую дальность.

Сейчас ведутся переговоры о том, сколько именно ракет большой дальности Великобритания может передать Украине. При этом смягчились опасения союзников, что удары по Крыму могут привести к эскалации конфликта — Запад считает Крым территорией Украины, а не России. Соответственно Крым является законной целью Украины.

На прошлой неделе президент США Джо Байден включил в последний пакет американской помощи снаряды наземного базирования малого диаметра (GLSDB), способные поражать цели на расстоянии 150 км.

Украина после передачи GLSDB пообещала не поражать цели на территории России, но не исключила Крым.

В Королевском оборонном аналитическом центре заявили, что Западу необходимо предоставить Украине оружие большей дальности поражения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российским складам боеприпасов в глубоком тылу.

В последние месяцы путинские войска начали отводить свои командные пункты и склады оружия как можно дальше от линии фронта, так как украинцы успешно их уничтожали при помощи американских ракетных установок.

Противокорабельные ракеты Harpoon, которые уже переданы Украине Данией, могут быть адаптированы для стрельбы из грузовиков, хотя при атаке наземных целей они будут менее точными.

Ракеты Storm Shadow также можно будет запускать с земли, но более вероятно, что они будут установлены на украинских самолетах.