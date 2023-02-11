Февраль, 11 в 16:58

Украина и ее партнеры в Организации Объединенных Наций предложили Генассамблее ООН принять резолюцию, в которой отмечается необходимость установления мира, который обеспечит “суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность” нашего государства.

Как информирует агентство Associated Press, документ хотят принять в канун первой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Проект резолюции, полученный журналистами, называется: Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине.

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Документ был разослан представителям всех стран-членов ООН, кроме России и ее союзницы Беларуси. Переговоры по тексту резолюции начались в пятницу днем, 10 февраля.

О чем идет речь в документе

Предложенная резолюция менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 в ноябре прошлого года. Дипломаты ООН сообщили AP на условиях анонимности, что это сознательное решение Украины и ее союзников, чтобы попытаться получить максимальную поддержку во время голосования за документ.

В резолюции отмечается необходимость достижения “всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира” в Украине “как можно скорее”, согласно принципам Устава ООН.

В Уставе организации прописано, что все страны-члены ООН “в международных отношениях должны воздерживаться от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства”, а споры следует разрешать мирным путем.

В проекте резолюции содержится призыв к странам-членам ООН и международным организациям “удвоить поддержку дипломатических усилий” для достижения мира в Украине на этих условиях.

Кроме того, повторяются предыдущие требования Генассамблеи ООН, что Россия должна “немедленно, полностью и безоговорочно отвести все свои войска” от международно признанных границ Украины. В документе отмечается, что ни одна территория, захваченная силой, не будет считаться законной.

Проект содержит требование, чтобы РФ обращалась со всеми военнопленными и задержанными в соответствии с Женевскими конвенциями. В документе также есть призыв к обмену всех военнопленных, освобождению незаконно удерживаемых лиц и возвращению принудительно депортированных в РФ, в том числе и детей.

Резолюция призывает все страны “сотрудничать в духе солидарности для преодоления глобального влияния войны на продовольственную безопасность, энергетику, финансы, окружающую среду, а также ядерную безопасность”.

В проекте документа выражается сожаление по поводу ужасающих последствий полномасштабной российской агрессии против Украины для прав человека и гуманитарной сферы. Упоминаются массированные атаки РФ на украинскую критическую инфраструктуру, есть призыв соблюдать международное гуманитарное право.

Как объясняет Associated Press, мирная формула Владимира Зеленского значительно конкретнее, чем проект резолюции, поскольку содержит пункты о создании спецтрибунала над РФ, построении архитектуры евроатлантической безопасности с гарантиями для Украины, восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры и обеспечении безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Когда состоится сессия ООН

Экстренная сессия Генассамблеи ООН по Украине стартует 22 февраля. В течение 23 февраля пройдут десятки выступлений, а в конце дня ожидается голосование за резолюцию.

24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, пройдет заседание Совбеза ООН на уровне министров.

Как отмечает AP, Генеральная Ассамблея стала важнейшим органом ООН, занимающимся Украиной, поскольку Совет Безопасности, отвечающий за поддержание международного мира и безопасности, парализован из-за права вето России. В Генассамблее нет права вето, однако ее резолюции не являются юридически обязывающими.

Недавно в МИД Украины сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы лично посетить ООН и выступить на заседании Генассамблеи в канун первой годовщины полномасштабного вторжения РФ. Однако решение о визите еще не принято и зависит от ситуации с безопасностью.