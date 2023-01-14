Январь, 14 в 13:54

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет лично посетить ООН и выступить на заседании Генеральной ассамблеи в канун первой годовщины полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, 24 февраля. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Об этом рассказала в интервью агентству АР первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, чтобы личный визит Зеленского стал возможным, необходимо совпадение многих факторов, учитывая ситуацию на фронте и предупреждения украинской разведки о подготовке Россией серьезного наступления в феврале.

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– Наш президент хотел бы приехать, у него есть воля или намерение приехать. Однако все еще остается вопрос, будет ли ситуация с безопасностью такой, которая позволит ему приехать, — подчеркнула Джапарова.

Как отметила заместитель министра, Украина хотела бы, чтобы Генассамблея ООН приняла одну из двух резолюций в канун годовщины вторжения РФ.

Первый документ касается поддержки формулы мира президента Зеленского из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск. А второй документ предусматривает поддержку создания спецтрибунала по преследованию преступления агрессии России.

– Мы должны действовать шаг за шагом. Остается вопрос, какая из резолюций будет первой… Я думаю, что мы узнаем это очень скоро, в ближайшие неделю или две, — добавила Джапарова.

Она уточнила, что саммит в ООН станет площадкой для обсуждения вопросов, которые Украина считает важными, в частности по формуле мира. Однако это не означает, что после проведения саммита Украина будет готова подписать мирное соглашение или перемирие.

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Если Владимир Зеленский приедет на заседание ООН, это будет его второй зарубежный визит после полномасштабного вторжения РФ. 21 декабря он совершил неожиданный визит в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил в американском Конгрессе.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Генассамблея уже запланировала на 23 февраля дебаты высокого уровня относительно войны в нашем государстве. А 24 февраля состоится министерское заседание Совбеза ООН.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина рассчитывает провести саммит по формуле мира до конца февраля 2023 года, а площадкой хочет видеть ООН.

На днях посол Украины в Турции Василий Бондарь подтвердил, что украинский саммит мира в ООН должен состояться в Нью-Йорке в годовщину российского вторжения.