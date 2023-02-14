НАТО готовит план, который не исключает участие стран в нескольких военных конфликтах — Bloomberg

Февраль, 14 в 12:56

НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран блока в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Ожидается, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран НАТО подпишут новые политические инструкции, которые установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к любой потенциальной будущей военной деятельности.

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— В секретных инструкциях будут предусмотрены способы одновременного участия НАТО в так называемом высокоинтенсивном конфликте по статье 5, когда союзники должны защищать друг друга, а также вне зоны действия этой статьи, — говорится в издании.

Союзникам НАТО будет предложено направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны. К примеру, на тяжелое вооружение, а также на воздушную и противоракетную оборону.

По данным Bloomberg, уже этим летом государства НАТО могут договориться о том, чтобы тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Впрочем, ряд стран, в том числе Люксембург, Канада и Италия, до сих пор пытаются удержать старые правила, в которых предусмотрен “переход к ориентиру в 2%”.

Этот вопрос также будет обсуждаться на двухдневной встрече министров обороны в Брюсселе.

– Если бы Столтенбергу удалось получить согласие всех, что 2% должны быть минимальным, то это уже было бы политически значимым процессом, – сказал старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО Генрих Браусс.