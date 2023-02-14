НАТО готовит план, который не исключает участие стран в нескольких военных конфликтах — Bloomberg
НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран блока в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Ожидается, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран НАТО подпишут новые политические инструкции, которые установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к любой потенциальной будущей военной деятельности.
— В секретных инструкциях будут предусмотрены способы одновременного участия НАТО в так называемом высокоинтенсивном конфликте по статье 5, когда союзники должны защищать друг друга, а также вне зоны действия этой статьи, — говорится в издании.
Союзникам НАТО будет предложено направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны. К примеру, на тяжелое вооружение, а также на воздушную и противоракетную оборону.
По данным Bloomberg, уже этим летом государства НАТО могут договориться о том, чтобы тратить на оборону не менее 2% ВВП.
Впрочем, ряд стран, в том числе Люксембург, Канада и Италия, до сих пор пытаются удержать старые правила, в которых предусмотрен “переход к ориентиру в 2%”.
Этот вопрос также будет обсуждаться на двухдневной встрече министров обороны в Брюсселе.
– Если бы Столтенбергу удалось получить согласие всех, что 2% должны быть минимальным, то это уже было бы политически значимым процессом, – сказал старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО Генрих Браусс.