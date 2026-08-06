Яблочный Спас, или праздник Преображения Господня, — одно из самых важных летних событий в православном календаре. В 2026 году его отмечают 6 августа, согласно новоюлианскому календарю, на который перешла ПЦУ 1 сентября 2023 года.

Это второй из трех Спасов и день, когда освящают плоды нового урожая, прежде всего яблоки. Однако праздник имеет не только торжественно-обрядовый характер — с ним связано немало запретов. Некоторые из них имеют церковную основу, другие — народную.

Факты ICTV рассказывают, что нельзя делать на Яблочный Спас 2026.

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Яблочный Спас 2026 — запреты по церковной традиции

Не работать физически

В этот день нельзя стирать, убирать, ремонтировать или заниматься любой физической работой, которая не является неотложной. Это правило связано с почитанием праздника Преображения — день должен быть посвящен Богу, а не повседневным заботам.

Не есть мясное и молочное

Праздник приходится на период Успенского поста, поэтому верующие воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Разрешается употреблять рыбу, масло, а также вино — это исключение, которое церковь позволяет на большие праздники.

Не ссориться и не ругаться

В этот день нужно избегать конфликтов, обид и злых слов. Негатив, сказанный на Спаса, имеет особенно тяжелые последствия.

Что нельзя делать на Яблочный Спас — народные запреты

Не есть яблок до освящения

Народная традиция запрещает пробовать плоды нового урожая до освящения в храме. Особенно это касается женщин, потерявших детей. По поверью, ребенок на том свете не получит “райского яблока”, если мать съела его раньше.

Не купаться

В народе верили, что после Яблочного Спаса вода холодает, и купаться в реках и озерах больше нельзя. Это связано и с циклом природы, и с верой в водяных духов, которых нельзя беспокоить.

Не мыться в бане и не стричься

Наши предки избегали мытья головы и походов в баню на Спаса. Также нежелательно стричь волосы или красить их — считалось, что вода в этот день “неживая” и может навредить здоровью.

Не убивать насекомых

Несмотря на всю их надоедливость, даже комаров или мух не стоило бить. По поверью, если муха дважды сядет на человека — это на удачу, а убийство насекомого — к потерям.

Не быть жадным

Освященные яблоки и другие плоды традиционно дарили нуждающимся, разносили по соседям или оставляли на могилах родных. Отказ в гостеприимстве или милосердии считался большим грехом.

Итак, запреты на Яблочный Спас — это не просто перечень ограничений. Это традиции, которые формировались веками, объединяя религиозные представления, бытовую мудрость и уважение к природе. Соблюдая их, украинцы сохраняют глубокую связь с верой и наследием предков.

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