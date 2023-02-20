Байден прибыл с визитом в Польшу – СМИ
В понедельник вечером, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Польшу.
Эту информацию подтвердил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
Байден, который сегодня утром совершил неожиданный визит в Киев, пересек польскую границу на поезде.
На железнодорожном вокзале в Перемышле президента США ждала колонна автомобилей.
Были приняты серьезные меры безопасности. Перрон, куда должен был прибыть поезд с Байденом, охраняли полицейские. Платформа была отделена от остальной станции двухметровым забором.
RELACJA | Wieczorem na dworcu kolejowym w Przemyślu pojawiła się kolumna samochodów.
W @tvn24 i TVN24 GO trwa wydanie specjalne:
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— tvn24 (@tvn24) February 20, 2023
В данный момент Байден уже вышел из поезда, и колонна автомобилей покинула вокзал.
Сегодня американский лидер должен вылететь в Варшаву на самолете Air Force One.
Во время визита в Польшу Джо Байден встретится с польским лидером Анджеем Дудой. Кроме того, президент США выступит в Варшаве с речью к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время выступления Байден пошлет сигнал Кремлю и даст понять, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Планируется встреча Байдена с лидерами Бухарестской девятки – стран-членов НАТО в Центральной и Восточной Европе: Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.
Источник: TVN24, Wirtualna Polska