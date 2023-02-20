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Байден прибыл с визитом в Польшу – СМИ

Юлия Соколова, редактор ленты
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Джо Байден
Фото: Getty Images

В понедельник вечером, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Польшу.

Эту информацию подтвердил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Байден, который сегодня утром совершил неожиданный визит в Киев, пересек польскую границу на поезде.

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На железнодорожном вокзале в Перемышле президента США ждала колонна автомобилей.

Были приняты серьезные меры безопасности. Перрон, куда должен был прибыть поезд с Байденом, охраняли полицейские. Платформа была отделена от остальной станции двухметровым забором.

В данный момент Байден уже вышел из поезда, и колонна автомобилей покинула вокзал.

Сегодня американский лидер должен вылететь в Варшаву на самолете Air Force One.

Во время визита в Польшу Джо Байден встретится с польским лидером Анджеем Дудой. Кроме того, президент США выступит в Варшаве с речью к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время выступления Байден пошлет сигнал Кремлю и даст понять, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Планируется встреча Байдена с лидерами Бухарестской девятки – стран-членов НАТО в Центральной и Восточной Европе: Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.

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Источник: TVN24, Wirtualna Polska

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