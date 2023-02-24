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В Минске в знак поддержки Украины вывесили сине-желтый флаг

Анастасия Кожушко, редактор ленты
прапор

Белорусы поддержали Украину в годовщину полномасштабного вторжения и вывесили в Минске сине-желтый флаг.

Фотографии украинского флага на крыше одного из зданий белорусской столицы выложили в местных Telegram-каналах.

–Беларусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске Жыве Беларусь! Слава Украине, – говорится в сообщении.

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Как известно, президент Беларуси Лукашенко, активно поддерживает политику Путина в войне против Украины.

Напомним, 21 февраля, ночью Беларуси заметили движение военной техники в сторону границы с Литвой.

В минобороны Беларуси заявили, что в рамках проверки боеспособности вооруженных сил одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями противовоздушной обороны, отправилась в назначенный район.

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Источник: Беларускі Гаюн 

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