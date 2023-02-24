В Минске в знак поддержки Украины вывесили сине-желтый флаг
Белорусы поддержали Украину в годовщину полномасштабного вторжения и вывесили в Минске сине-желтый флаг.
Фотографии украинского флага на крыше одного из зданий белорусской столицы выложили в местных Telegram-каналах.
–Беларусы подняли флаг Украины в знак солидарности с украинским народом в Минске Жыве Беларусь! Слава Украине, – говорится в сообщении.
Как известно, президент Беларуси Лукашенко, активно поддерживает политику Путина в войне против Украины.
Напомним, 21 февраля, ночью Беларуси заметили движение военной техники в сторону границы с Литвой.
В минобороны Беларуси заявили, что в рамках проверки боеспособности вооруженных сил одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями противовоздушной обороны, отправилась в назначенный район.
Источник: Беларускі Гаюн