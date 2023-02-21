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У Білорусі вночі помітили рух військової техніки у бік кордону з Литвою

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

У Білорусі вночі чотири колони з технікою білоруських збройних сил вирушили у напрямку кордону з Литвою.

Про це повідомляють розслідувачі проєкту Беларускі Гаюн.

У міноборони Білорусі заявили, що в рамках перевірки боєздатності збройних сил одна з військових частин механізованого з’єднання, посилена підрозділами протиповітряної оборони, вирушила до призначеного району.

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За інформацією Беларускі Гаюн, у бік кордону з Литвою висунувся 358 окремий механізований батальйон 120 бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ.

Сьогодні вночі виїхало чотири колони із загальною кількістю техніки у 74 одиниці.

Серед техніки було помічено:

  • БМП – 35 од.;
  • Урал (КУНГ та тентовані) – 21 од.;
  • УАЗ – 2-3 од.
  • КамАЗ – 8 од.
  • Бензовоз – 2 од.
  • Кран та вантажний маніпулятор

Колони пройшли на трасу М6, а далі на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою та міста Ошмяни.

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