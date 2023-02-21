У Білорусі вночі помітили рух військової техніки у бік кордону з Литвою
Потребує перевірки
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У Білорусі вночі чотири колони з технікою білоруських збройних сил вирушили у напрямку кордону з Литвою.
Про це повідомляють розслідувачі проєкту Беларускі Гаюн.
У міноборони Білорусі заявили, що в рамках перевірки боєздатності збройних сил одна з військових частин механізованого з’єднання, посилена підрозділами протиповітряної оборони, вирушила до призначеного району.
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За інформацією Беларускі Гаюн, у бік кордону з Литвою висунувся 358 окремий механізований батальйон 120 бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ.
Сьогодні вночі виїхало чотири колони із загальною кількістю техніки у 74 одиниці.
Серед техніки було помічено:
- БМП – 35 од.;
- Урал (КУНГ та тентовані) – 21 од.;
- УАЗ – 2-3 од.
- КамАЗ – 8 од.
- Бензовоз – 2 од.
- Кран та вантажний маніпулятор
Колони пройшли на трасу М6, а далі на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою та міста Ошмяни.