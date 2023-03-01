Березень, 01 в 19:45

Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів та потужності з ремонту зброї, щоб підтримувати українську армію в боротьбі з агресією РФ.

Про це у середу, 1 березня, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише CNN.

– Постійна підтримка України протягом року також принесла нам знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, у місцях за межами України, – сказав він.

Німеччина забезпечить передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку постачає країна, так і для тієї, яка надходить із запасів країн Східної Європи.

Зараз дивляться

Також Шольц наголосив на тому, що Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.