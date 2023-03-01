Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія повинна вивести війська з України, щоб мирні переговори стали можливими – Шольц

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

Очевидно, що Росія напала на Україну, і Росія це та країна, яка повинна щось зробити зараз. Вона повинна зробити крок уперед, щоб мир став можливим, і те, що необхідно, це виведення військ, – заявив він.

Відповідаючи на запитання про нові можливі наступи росіян, Шольц пообіцяв постійну військову підтримку Україні.

Зараз дивляться

Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне для самооборони. Ми простежимо за тим, щоб виробництво боєприпасів було активізовано. Для зброї, яку ми поставили самі, але також і для зброї, яку було передано зі Східної Європи, сказав він.

Також канцлер додав, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

Читайте
Єврокомісія підготувала план із трьох етапів для нарощення виробництва боєприпасів

Джерело: Анадолу

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка