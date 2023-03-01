Росія повинна вивести війська з України, щоб мирні переговори стали можливими – Шольц
Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.
– Очевидно, що Росія напала на Україну, і Росія – це та країна, яка повинна щось зробити зараз. Вона повинна зробити крок уперед, щоб мир став можливим, і те, що необхідно, це виведення військ, – заявив він.
Відповідаючи на запитання про нові можливі наступи росіян, Шольц пообіцяв постійну військову підтримку Україні.
– Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне для самооборони. Ми простежимо за тим, щоб виробництво боєприпасів було активізовано. Для зброї, яку ми поставили самі, але також і для зброї, яку було передано зі Східної Європи, – сказав він.
Також канцлер додав, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.
Джерело: Анадолу