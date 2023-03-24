Макрон во время интервью о пенсионной реформе снял часы якобы за €80 тыс. – известна настоящая цена

Март, 24 в 18:24

Во Франции противники пенсионной реформы раскритиковали президента страны Эммануэля Макрона из-за жеста с часами во время интервью.

Во время интервью, съемки которого состоялись в Елисейском дворце, примерно на десятой минуте записи Макрон незаметно снял часы, которые носил на запястье, когда опустил руки под стол. Это произошло на моменте, когда Макрон обсуждал легитимность профсоюзов.

Когда он вынул руки из-под стола, на его левом запястье уже не было часов. Однако на кадрах можно заметить, как Макрон снимает их, а затем кладет под стол справа от себя.

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С тех пор этот эпизод бурно обсуждается французским сегментом социальных сетей.

Издание L’Indépendant предположило, что Макрон мог снять часы, из-за возможного постукивания ими по столу, что могло создавать навязчивые лишние звуки во время записи интервью. А другой причиной называют сами часы президента, которые могли посчитать “имиджево навязчивыми”.

Елисейский дворец объяснил причину такого поступка президента во время интервью, назвав его технической причиной.

— Президент снимает часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что он только что постучал ими по столу. Шум отчетливо слышен лишь за несколько секунд до начала видео, распространенного в социальных сетях.

Снятие Макроном часов действительно много комментируют в социальных сетях. В частности обсуждается их возможная стоимость в €80 тыс.

Издание указывает, что часы столько не стоят, а цена часов Bell and Rose — публичная. Отмечается, что производитель имеет партнерские отношения со многими учреждениями, включая армию и GSPR (группу безопасности президента Франции).

На видео ниже инцидент происходит на 10:15 минуте.

На Елисейских полях также объясняют, что Макрон носит часы Bell & Ross BRV192, персонализированные с гербом президента Республики. Часы продаются на сайте производителя (без герба Республики) по цене €2 400.

В окружении Эммануэля Макрона рассказали, что он носит эти часы регулярно уже более полутора лет. Сообщается, что президент Франции надевал их на некоторые публичные мероприятия, например, на финал ЧМ-2022 в Катаре и во время государственного визита в Вашингтон в декабре прошлого года.

Источник: L’Indépendant