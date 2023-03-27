Март, 27 в 11:51

Польша не будет передавать Украине все многоцелевые истребители МиГ-29, которые имеет на вооружении.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радиостанции RMF24.

– Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МиГ-29, – отметил он.

Яблонский уточнил, что поставки этих боевых самолетов нашему государству будут осуществляться постепенно.

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– Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными… В то же время мы должны укреплять безопасность Польши, – объяснил он.

Еще в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал предоставление Украине первых четырех истребителей МиГ-29 “уже в ближайшие дни”. Политик не озвучил общее количество самолетов, которое собирается передать его страна, отметив, что остальные МиГ-29 “обслуживаются и готовятся”.

По состоянию на начало марта прошлого года польские СМИ сообщали, что на вооружении армии Польши есть 28 таких истребителей.

Самолеты МиГ-29 Украина получит и от Словакии. Эта страна уже отправила первых четыре истребителя, всего же планируется поставка 13 самолетов.

Появлялась информация, что Украина может получить от Польши и Словакии 33 истребителя МиГ-29.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, МиГ-29 вряд ли глобально изменят ситуацию на фронте. Однако их поставка может подтолкнуть союзников к предоставлению истребителей F-16.

Источник: RMF24, TVN24