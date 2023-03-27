Польша не планирует отдавать Украине все свои самолеты МиГ-29 – МИД
Польша не будет передавать Украине все многоцелевые истребители МиГ-29, которые имеет на вооружении.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радиостанции RMF24.
– Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МиГ-29, – отметил он.
Яблонский уточнил, что поставки этих боевых самолетов нашему государству будут осуществляться постепенно.
– Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными… В то же время мы должны укреплять безопасность Польши, – объяснил он.
Еще в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал предоставление Украине первых четырех истребителей МиГ-29 “уже в ближайшие дни”. Политик не озвучил общее количество самолетов, которое собирается передать его страна, отметив, что остальные МиГ-29 “обслуживаются и готовятся”.
По состоянию на начало марта прошлого года польские СМИ сообщали, что на вооружении армии Польши есть 28 таких истребителей.
Самолеты МиГ-29 Украина получит и от Словакии. Эта страна уже отправила первых четыре истребителя, всего же планируется поставка 13 самолетов.
Появлялась информация, что Украина может получить от Польши и Словакии 33 истребителя МиГ-29.
По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, МиГ-29 вряд ли глобально изменят ситуацию на фронте. Однако их поставка может подтолкнуть союзников к предоставлению истребителей F-16.