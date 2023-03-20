Спасательный круг, приближающий предоставление F-16: Чернев о поставках Украине МиГ-29

Март, 20 в 16:12

33 самолета МиГ-29, которые Украина получит от Польши и Словакии, к сожалению, существенно не усилят наше небо, однако это приближает решение о предоставлении истребителей F-16.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказал народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

— Это спасательный круг на сегодняшний день, но сказать, что это и по количеству, и по качеству значительное усиление неба, я не могу, к сожалению. Потому что МиГ-29 – это все же устаревший самолет, которым мы оперируем. Партия в 33 самолета — это даже не воздушная бригада. Но мы и за это благодарны, поскольку любой самолет на сегодня, даже советский, для нас важен, потому что он выполняет две основные задачи — как составляющая ПВО для сбивания ракет и прикрытия позиций у линии фронта, — объяснил нардеп.

В то же время, по его словам, политическое решение о предоставлении Украине МиГ-29 должно приблизить партнеров к необходимости поставки истребителей F-16.

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— Логика партнеров в том, чтобы предоставлять то, что они могут максимально эффективно передать сегодня. Поэтому это первый шаг к поставкам, в том числе F-16.

Чернев также назвал две главные преграды для поставки современных самолетов.

— Первая — на рынке финальное решение за производителем, то есть третьи страны, которые хотят передать нам F-16, должны согласовать это с США. А те предлагают сначала закрыть насущные потребности — боеприпасы, артиллерия, ПВО. И второй вопрос — технический и логистический. Мы понимаем, что для передачи самолета физически в Украину надо иметь базы ремонта, обслуживания, натренированных пилотов и т. п., — подчеркнул политик.

Именно поэтому, как отметил нардеп, этот разговор с партнерами Украина начала давно. Однако он уверен, что, как и с другим вооружением, эти преграды удастся преодолеть.

17 марта правительство Словакии одобрило отправку Украине 13 истребителей МиГ-29.

МиГ-29 также передаст Польша. Известно, что первые четыре истребителя Украина получит уже в ближайшие дни.