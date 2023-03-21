Передача Украине МиГ-29 может подтолкнуть партнеров к F-16 — Игнат

Март, 21 в 17:34

Передача Украине истребителей МиГ-29 не изменит ситуацию “в небе”, однако может подтолкнуть союзников к поставке F-16.

Такое мнение высказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

— МиГ — это разработка семидесятых годов. Поставка такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию “в небе”, но может усилить украинскую авиацию, — отметил он.

По словам Игната, заявления Польши на Словакии о передаче МиГов являются важным психологическим фактором.

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— Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16, — пояснил он.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29.

Впоследствии предоставление нашему государству самолетов одобрило правительство Словакии. Страна отправит 13 истребителей МиГ-29, а также два зенитно-ракетных комплекса Куб,