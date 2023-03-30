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Французский суд отказал Украине в экстрадиции Жеваго

Валентина Летяк, редактор ленты
Костянтин Жеваго
Фото: УНИАН

Суд в Шамбери (Франция) 30 марта отклонил запрос Украины на экстрадицию бизнесмена Константина Жеваго, которого подозревают в растрате более 2,5 млрд грн. Об этом говорится в заявлении его адвокатов.

В документе отмечается, что “суд отклонил запрос после тщательного рассмотрения всех материалов дела с учетом всех доказательств и аргументов, предоставленных стороной защиты”.

В то же время, по данным источника в правоохранительных органах, отказ в экстрадиции связан с невозможностью гарантировать безопасность из-за военных действий. Будет ли подаваться апелляция, станет понятно после получения официальных документов суда.

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В Украине Константина Жеваго подозревают в организации механизма растраты $113 млн банка Финансы и Кредит, что нанесло ущерб интересам государства и вкладчиков финучреждения.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц.

28 декабря 2022 года стало известно о задержании Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель французскими правоохранителями..

В начале января бизнесмен вышел под залог в €1 млн.

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Источник: Интерфакс-Украина
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