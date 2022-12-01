Декабрь, 01 в 18:58

Среди 30 стран-членов Североатлантического блока есть консенсус относительно необходимости вступления Украины в НАТО.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

— Мы имеем прогресс в приближении к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Блоке… Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты. Важно, что это решение не является повторением вывода Бухарестского саммита 2008 года. Это новый мощный сигнал, и очень важно, что он показывает: никто не боится давления РФ, — заявила Стефанишина.

По ее словам, самая “сверхсложная” задача Украины по этому вопросу — “материализовать это решение” во время саммита НАТО в Вильнюсе в июле.

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Она добавила, что Альянс ищет политические инструменты давления на Венгрию, которая блокирует созыв Комиссии Украина — НАТО из-за вопроса венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

— В условиях большой войны в Европе такая позиция Венгрии не выдерживает никакой критики и несовместима с теми вызовами и вопросами, которые надо обсудить, потому что заседание Комиссии на уровне президентов или министров является жизненно необходимым. Задача минимум для нас — провести заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне президентов, что будет означать, что союзники должны сформировать отдельную позицию по Украине, по военной помощи, гарантиям безопасности, по заявке Украины относительно членства в НАТО, — сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что ближайшие месяцы будем работать над этим и коллективными усилиями сможем это преодолеть.

Источник: Open Ukraine

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции