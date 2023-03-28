Март, 28 в 13:37

Франция с конца марта удвоит поставки Вооруженным силам Украины 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Figaro.

По его словам, Франция будет передавать Украине ежемесячно по 2 тыс. 155-мм снарядов.

Сейчас смотрят

— Мы также будем предоставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: удвоим поставки 155-мм снарядов, с конца марта их будет 2 тыс. в месяц, — заявил глава Минобороны.

Лекорню также рассказал, что зенитно-ракетный комплекс SAMP-T Украина получит в ближайшее время. Стоит заметить, что представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат называет этот ЗРК одним из лучших.

Кроме того, правительство Франции рассматривает возможность увеличения финансирования фонда Евросоюза для помощи Украине. Сейчас 200 млн евро, которые выделила Франция, уже полностью использованы.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил об увеличении объемов производства вооружения, в частности самоходных 155-миллиметровых гаубиц Caesar.

По словам министра, до конца 2023 года планируется удвоить производство САУ Caesar с четырех до восьми единиц в месяц, ракет для ЗРК Mistral с 20 до 40 в месяц и радаров наземного управления ПВО Ground Master — с 12 до 24.