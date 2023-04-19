Президент Южной Кореи впервые допустил военную помощь Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые высказался, что Сеул может расширить свою помощь Киеву, не ограничиваясь только гуманитарной и экономической помощью.

Как передает Голос Америки, в интервью агентству Reuters перед визитом в США Юн сказал, что в Южной Корее международную помощь Украине сравнивают с помощью, которую другие страны оказывали Сеулу во время войны в 1950-53 годах на Корейском полуострове.

— Нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке, — сказал президент Республики Корея.

Он добавил, что Украина подверглась нелегальному вторжению и что Корея может перейти к поставкам Украине оружия в случае “нападений на гражданских, массовых убийств и серьозных нарушений законов войны”.

Сеул продает собственные боеприпасы Вашингтону и Варшаве. В марте глава МИД Польши Збигнев Рау сказал, что корейцы воспринимают Польшу как будущий “оружейный хаб”, куда можно будет не только передавать технологии вооружения и совместно производить военную технику, но и обеспечивать там ее обслуживание.

Как известно, Варшава оказывает военную помощь Киеву, но Сеул не признавал прямых поставок украинской армии. До недавнего времени Республика Корея поддерживала дружеские отношения с РФ, но они осложнились на фоне сближения Москвы с КНДР и Китаем после полномасштабного вторжения в Украину.

Во время войны на Корейском полуострове Южная Корея при поддержке союзников, в частности США и военного контингента ООН, защищалась от коммунистического режима Северной Кореи, которую поддерживали Китай и СССР.

В результате корейской войны погибли, как сообщается, 2,5 млн человек, в том числе более 36 тыс. военных США. На следующей неделе Юн Сок Йоль посетит Вашингтон, чтобы отметить 70-летие союзнических отношений Кореи с США.

Ведущей темой переговоров будет напряженность между Кореей и КНДР, а также участие Сеула в международной поддержке Украины, ведь Южная Корея обладает мощным ВПК и является ведущим производителем артиллерийских боеприпасов.

Источник : Голос Америки

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