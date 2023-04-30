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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Чехия с другими союзниками планирует увеличить поставки боеприпасов для ВСУ

президент Чехії
Фото: Getty Images

Чешская республика в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути, чтобы увеличить поставки боеприпасов в Украину.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщают Чешские новости.

–Из встреч, которые я провел в Украине, а их было много – как на центральном уровне, так и на уровне одного региона – стало понятно, что больше всего для успешной обороны Украины сегодня нужны боеприпасы, – сказал он.

По словам президента Чехии, Украина испытывает острую нехватку боеприпасов, которые необходимы стране для начала контрнаступления против России и восстановления контроля над своей территорией.

– Критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и, в определенной степени, ограничивает ее способность вести успешное контрнаступление. И если они хотят восстановить контроль над оккупированной территорией, которую Россия агрессивно удерживает уже более года, то другого пути, кроме контрнаступления, действительно нет, – заявил Павел.

По его мнению, армия РФ имеет преимущество в артиллерийских стволах и ракетных установках, но в основном только в количестве боеприпасов — они ежедневно стреляют в четыре-пять раз больше, чем украинцы.

Напомним, 28 апреля в Киев с официальным визитом прибыли президенты Чехии и Словакии. Они посетили Бучу и провели переговоры с Владимиром Зеленским.

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Война в Украине, ВСУ, Летальное оружие, Петр Павел, Україна-Чехія
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