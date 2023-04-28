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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Президент Чехії в Бучі: Занадто довго ми сподівалися, що путінська Росія інша

Петр Павел в Бучі

Воєнні злочини, вчинені російськими військовими в Бучі під Києвом, стали уроком для всього світу, розвіявши сподівання, що путінська Росія інша.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, який 28 квітня перебуває з візитом в Україні разом з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

– Занадто довго ми сподівалися, що путінська Росія інша. Що вона краща. Цей урок показав, що це не так. І ми маємо бути готовими, – написав чеський лідер у своєму Twitter.

Павел розповів, що вони з Чапутовою приїхали в Бучу тим же маршрутом, що і російські окупанти близько року тому.

– Спогади про варварські вбивства цивільних залишаються в пам’яті. Українці ніколи не забудуть сотні безглуздо загублених життів. І ми не повинні забувати, – додав президент Чехії.

Президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова 28 квітня перебувають з візитом у Києві.

Фото: Петр Павел

Буча, Війна в Україні, Київ, Петр Павел, Російська агресія, Словаччина, Україна-Чехія
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