Президент Чехії в Бучі: Занадто довго ми сподівалися, що путінська Росія інша

Воєнні злочини, вчинені російськими військовими в Бучі під Києвом, стали уроком для всього світу, розвіявши сподівання, що путінська Росія інша.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, який 28 квітня перебуває з візитом в Україні разом з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

– Занадто довго ми сподівалися, що путінська Росія інша. Що вона краща. Цей урок показав, що це не так. І ми маємо бути готовими, – написав чеський лідер у своєму Twitter.

Příliš dlouho jsme doufali, ze Putinovo Rusko je jiné. Že je lepší. Tato lekce ukázala, že není. A my musíme být připravení. pic.twitter.com/54QdQLfLyI — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

Павел розповів, що вони з Чапутовою приїхали в Бучу тим же маршрутом, що і російські окупанти близько року тому.

– Спогади про варварські вбивства цивільних залишаються в пам’яті. Українці ніколи не забудуть сотні безглуздо загублених життів. І ми не повинні забувати, – додав президент Чехії.

Президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова 28 квітня перебувають з візитом у Києві.

Фото: Петр Павел

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