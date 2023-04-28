Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Чехия поддержит Украину на пути в НАТО и планирует расширить военную помощь — Павел

Чехия поддержит Украину на пути в НАТО и планирует расширить военную помощь — Павел
Фото: Офис президента

Чехия поддержит Украину на пути к членству в Организации Североатлантического договора.

Об этом заявил чешский президент Петр Павел во время совместной пресс-конференции с президентами Украины и Словакии в Киеве.

— Для нас нет сомнений, что Украина заслужила членство в НАТО, — заявил он.

По его словам, украинское сопротивление российской агрессии сделало Украину “примером для нас всех”.

Лидер Чешского государства сообщил, что Киев и Прага также подготовили шесть проектов, которые предусматривают совместное производство оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на территории Украины.

— У нас подготовлено 6 ключевых проектов совместного производства на базе как украинских, так и чешских фирм. Что касается конкретных проектов: это производство оружия, боеприпасов, ремонт танков, как Т-62, а также потенциальное производство учебных самолетов, — сказал он.

Петр Павел добавил, что для Чехии передача технологий и производства является приоритетом, а именно чтобы указанное производство частично или полностью осуществлялось на территории Украины.

— Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть в обеих странах, — добавил он.

Президент Чехии добавил, что Прага продолжит сотрудничество с Киевом и будет углублять не только военную помощь, но и другую поддержку, в частности, и в сфере коммерции.

Петр Павел говорит, что Чехия готова предложить Украине поддержку, помощь и сотрудничество в сферах энергетики, экономики, транспортной инфраструктуры, жилищного хозяйства, что будет направлено на восстановление города Днепр и Днепропетровской области.

— Рад тому, что в этих вопросах мы достигли согласия с господином Зеленским. Мы достигли понимания, что сотрудничество должно быть и что мы должны быстро двигаться, чтобы его реализовать… Восстановление Украины должно происходить уже сейчас, — сказал президент Чехии.

Напомним, 28 апреля в Киев с официальным визитом прибыли президенты Чехии и Словакии. Они посетили Бучу и провели переговоры с Владимиром Зеленским.

Читайте также
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
президент Чехії

Источник: Офис президента
Петр Павел, Україна-Чехія, Чехия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Президент Чехии в Буче: Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая
Петр Павел в Бучі
Заявила, что украинцы живьем сдирают кожу с россиян. В Чехии будут судить учительницу начальных классов
чехія вчителька
Мы осознаем ценность свободы: президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев
президент Чехії
Заморозили счета и запретили въезд: Чехия наложила санкции на патриарха Кирилла
Чехия поддержит Украину на пути в НАТО и планирует расширить военную помощь — Павел
Китай не заинтересован в скором завершении войны в Украине – президент Чехии
президент Чехії
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 9:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 7:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь