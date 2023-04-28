Чехия поддержит Украину на пути к членству в Организации Североатлантического договора.

Об этом заявил чешский президент Петр Павел во время совместной пресс-конференции с президентами Украины и Словакии в Киеве.

— Для нас нет сомнений, что Украина заслужила членство в НАТО, — заявил он.

По его словам, украинское сопротивление российской агрессии сделало Украину “примером для нас всех”.

Лидер Чешского государства сообщил, что Киев и Прага также подготовили шесть проектов, которые предусматривают совместное производство оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков с возможностью полного осуществления производственных работ на территории Украины.

— У нас подготовлено 6 ключевых проектов совместного производства на базе как украинских, так и чешских фирм. Что касается конкретных проектов: это производство оружия, боеприпасов, ремонт танков, как Т-62, а также потенциальное производство учебных самолетов, — сказал он.

Петр Павел добавил, что для Чехии передача технологий и производства является приоритетом, а именно чтобы указанное производство частично или полностью осуществлялось на территории Украины.

— Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть в обеих странах, — добавил он.

Президент Чехии добавил, что Прага продолжит сотрудничество с Киевом и будет углублять не только военную помощь, но и другую поддержку, в частности, и в сфере коммерции.

Петр Павел говорит, что Чехия готова предложить Украине поддержку, помощь и сотрудничество в сферах энергетики, экономики, транспортной инфраструктуры, жилищного хозяйства, что будет направлено на восстановление города Днепр и Днепропетровской области.

— Рад тому, что в этих вопросах мы достигли согласия с господином Зеленским. Мы достигли понимания, что сотрудничество должно быть и что мы должны быстро двигаться, чтобы его реализовать… Восстановление Украины должно происходить уже сейчас, — сказал президент Чехии.

Напомним, 28 апреля в Киев с официальным визитом прибыли президенты Чехии и Словакии. Они посетили Бучу и провели переговоры с Владимиром Зеленским.

Источник : Офис президента

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