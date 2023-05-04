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РФ опередила Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай – СМИ

бурова установка в росії
Фото: Pixabay

Импорт Китаем сырой нефти из России в марте подскочил в 1,5 раза до 9,6 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

Японское издание Kyodo пишет, что это подчеркивает косвенную поддержку Пекином войны Москвы в Украине на фоне санкций, введенных западными странами.

С точки зрения объемов, импорт сырой нефти из России в Китай достиг самого высокого уровня с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. При этом Россия опередила Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика сырой нефти в азиатскую страну.

В стоимостном выражении китайский импорт сырой нефти из России вырос на 3% до $5,09 млрд.

— В противовес этому в марте Пекин импортировал из Саудовской Аравии около 8,9 млн тонн сырой нефти на сумму $5,36 млрд, что свидетельствует о том, что Китай покупает российскую нефть по более дешевой цене, — пишет издание.

Кроме того, импорт трубопроводного газа из России в марте вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом до $580 млн. При этом Пекин не раскрывает объемы импорта.

В марте китайский импорт сжиженного природного газа из России увеличился в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составил около 600 тыс. тонн на сумму около $400 млн.

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Источник: Kyodo

Китай, нефть, Россия
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