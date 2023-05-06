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Юля Захарченко, редактор ленты

В Офисе президента намекнули, кто организовал покушение на пропагандиста Прилепина

В Офисе президента намекнули, кто организовал покушение на пропагандиста Прилепина
Фото: Офис президента

В Офисе президента Украины намекнули, что покушение на бывшего депутата Государственной думы РФ Захара Прилепина якобы совершили российские специальные службы.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сравнил прокремлевского пропагандиста с молохом.

— Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом — случайных людей, в конце — своих, — сказал Подоляк.

Он отметил, что Кремль пытается продолжить агонию путинского клана и сохранить якобы иллюзорный тотальный контроль, поэтому разворачивает маховик репрессий.

— Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной, — считает Подоляк.

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Захар Прилєпін

замах, Михаил Подоляк, Офис президента, спецслужби
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