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Валентина Летяк, редактор ленты

Китай “не будет подливать масла в огонь” войны в Украине — глава МИД

Цінь Ган Цінь Ґан Qín Gāng
Фото: Getty Images

Глава МИД Китая Цинь Ган заверил, что Пекин не намерен получать выгоду от войны России против Украины, и надеется на дальнейшее обсуждение “мирного плана”.

Об этом он заявил после встречи со своим немецким коллегой в Берлине, вспомнив о недавних переговорах китайского правительства как с РФ, так и с Украиной.

Ган также сообщил, что спецпредставитель Китая в Европе вскоре снова посетит Украину.

— Мы не будем подливать масла в огонь, — добавил китайский дипломат.

Он отрицает, что китайские фирмы поставляют критические компоненты для российской военной промышленности.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Китай не помогать России в обхождении санкций и раскритиковала Пекин за нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины — “нейтралитет означает стать на сторону агрессора”.

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Источник: Sky News
Война в Украине, Китай, Російська агресія, Росія-Китай, Санкції проти Росії
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