Китай “не будет подливать масла в огонь” войны в Украине — глава МИД
Глава МИД Китая Цинь Ган заверил, что Пекин не намерен получать выгоду от войны России против Украины, и надеется на дальнейшее обсуждение “мирного плана”.
Об этом он заявил после встречи со своим немецким коллегой в Берлине, вспомнив о недавних переговорах китайского правительства как с РФ, так и с Украиной.
Ган также сообщил, что спецпредставитель Китая в Европе вскоре снова посетит Украину.
— Мы не будем подливать масла в огонь, — добавил китайский дипломат.
Он отрицает, что китайские фирмы поставляют критические компоненты для российской военной промышленности.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Китай не помогать России в обхождении санкций и раскритиковала Пекин за нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины — “нейтралитет означает стать на сторону агрессора”.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников