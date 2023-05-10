Китай “не будет подливать масла в огонь” войны в Украине — глава МИД

Глава МИД Китая Цинь Ган заверил, что Пекин не намерен получать выгоду от войны России против Украины, и надеется на дальнейшее обсуждение “мирного плана”.

Об этом он заявил после встречи со своим немецким коллегой в Берлине, вспомнив о недавних переговорах китайского правительства как с РФ, так и с Украиной.

Ган также сообщил, что спецпредставитель Китая в Европе вскоре снова посетит Украину.

— Мы не будем подливать масла в огонь, — добавил китайский дипломат.

Он отрицает, что китайские фирмы поставляют критические компоненты для российской военной промышленности.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Китай не помогать России в обхождении санкций и раскритиковала Пекин за нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины — “нейтралитет означает стать на сторону агрессора”.

Источник : Sky News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.