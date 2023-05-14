Не будем ждать долго. Зеленский рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление

Контрнаступление Сил обороны начнется, когда Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

Он отрицательно ответил на вопрос, осталось ли до контрнаступления много месяцев. По словам президента, Украина работает не только с США относительно предоставления вооружения.

— Бесспорно, США являются лидером в оказании помощи. Мы очень благодарны за это. Но мы не можем полагаться только на США и не можем полагаться на месяцы, о которых вы упомянули. Потому что, защищая ту или иную территорию, ваши ресурсы уменьшаются. Как человеческие ресурсы, так и боеприпасы, — отметил он.

Украинский лидер добавил, что Украина не будет ждать долго, чтобы начать контрнаступление.

— Мы начнем контрнаступление, как только будем иметь минимум, с которым сможем вырваться вперед. Поэтому мы работаем с партнерами — с Великобританией, Францией, Германией, Италией. Мы работаем со словацкими партнерами, с Польшей. Мы работаем с разными странами. Мы работаем с Канадой, — подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что Киев взаимодействует и с другими правительствами за пределами европейского континента. В то же время он не стал называть эти страны, “потому что не все из них будут рады, если эта информация будет обнародована”.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что долгожданное контрнаступление ВСУ начнется только тогда, когда придет подходящее время, чтобы “продемонстрировать успех”.

Источник : The Washington Post

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