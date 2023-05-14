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За и против передачи оружия: в Германии начались две акции протеста на фоне визита Зеленского

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В Германии вспыхнули две акции протеста — местные жители, которые поддерживают Украину, и люди, которые выступают против отправки оружия в страну для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Протесты вспыхнули во время визита президента Украины Владимира Зеленского, который отправился из Берлина в Аахен, чтобы получить премию имени Карла Великого за заслуги в деле единства Европы.

По данным иностранных журналистов, в Германии гораздо больше местных жителей, которые поддерживают Украину. Люди вышли на акции протеста с сине-желтыми государственными флагами, чтобы выразить свою позицию.

Позже сегодня Владимир Зеленский посетит Париж, третью европейскую страну в рамках его дипломатической миссии, сообщают французские журналисты.

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Источник: Sky News
Война в Украине, Владимир Зеленский, Німеччина, Президент України, Украина-Германия
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