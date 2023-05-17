Решение о предоставлении Украине F-16 зависит от США — главы МО Британии и Германии

Великобритания и Германия не могут передать Украине истребители F-16, поскольку решение о поставках этих самолетов зависит от Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявили министры обороны Германии Борис Писториус и Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Берлине после переговоров.

— Любое решение об отправке истребителей F-16 будет за Белым домом. У Великобритании нет F-16, но мы можем помочь в подготовке пилотов, — отметил Уоллес.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что, несмотря на “коалицию истребителей”, объявленную Британией и Нидерландами на этой неделе, от Белого дома зависит решение о поставках F-16 Украине.

Уоллес добавил, что дискуссия о передаче истребителей важна как сигнал для России о готовности Запада предоставить Украине все, в чем она нуждается.

По словам Писториуса, сейчас речь идет не о передаче самолетов, а о создании платформы. Он отметил, что ФРГ предпочитает поставки вооружения, которое могут применить воины ВСУ немедленно. Сейчас наиболее востребованными являются танки, системы ПВО и амуниция.

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