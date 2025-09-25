Словения первой среди стран-членов Европейского Союза объявила о запрете на въезд для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом заявила государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словении Нева Грасич во время пресс-конференции в Любляне.

Запрет Нетаньяху на въезд в Словению

Нева Грасич объяснила, что объявление Нетаньяху персоной нон грата не является мерой против израильского народа.

Однако госсекретарь МИД Словении подчеркнула, что это посылает четкий сигнал правительству Израиля о том, что Словения ожидает строгого соблюдения решений международных судов и гуманитарного права.

Словения стала первой страной-членом Европейского Союза, которая пошла на такой шаг.

Госсекретарь МИД Словении напомнила, что 19 июля прошлого года Международный суд уже установил, что многие действия Израиля нарушают как международное гуманитарное право, так и права человека.

Нева Грасич обратила внимание, что независимая комиссия по расследованию Совета по правам человека ООН в отчете о событиях в Газе 16 сентября 2025 года установила, что Израиль осуществляет геноцид над палестинцами.

Она подчеркнула, что это стало первым случаем, когда ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

Источник: RTV SLO

