В настоящее время демобилизация в украинской армии остается сложным вопросом, который напрямую зависит от темпов мобилизации.

Генштаб о демобилизации военных

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил в интервью LIGA.net, что на данный момент не стоит подробно обсуждать возможные механизмы демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не формировать завышенные ожидания.

По словам Гнатова, над этим вопросом постоянно работают, и уже есть несколько возможных подходов к его решению. Прежде всего, рассматриваются варианты освобождения со службы для военных, которые находятся в строю с начала полномасштабного вторжения России или служат уже много лет.

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В то же время, как пояснил начальник Генштаба, пока невозможно говорить о массовой демобилизации, поскольку темпы мобилизации остаются недостаточными.

Он подчеркнул, что мобилизация и демобилизация напрямую связаны: чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право.

— Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право, — добавил он.

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