Демобилизация в ВСУ напрямую зависит от темпов мобилизации — Гнатов
- Начальник Генштаба Андрей Гнатов заявил, что вопрос демобилизации военных напрямую зависит от темпов мобилизации.
- По его словам, сейчас рассматривают несколько подходов к увольнению со службы военных, которые воюют с начала полномасштабного вторжения или служат много лет.
- В Генштабе подчеркивают, что о массовой демобилизации пока не идет речь, поскольку показатели призыва остаются недостаточными.
В настоящее время демобилизация в украинской армии остается сложным вопросом, который напрямую зависит от темпов мобилизации.
Генштаб о демобилизации военных
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил в интервью LIGA.net, что на данный момент не стоит подробно обсуждать возможные механизмы демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не формировать завышенные ожидания.
По словам Гнатова, над этим вопросом постоянно работают, и уже есть несколько возможных подходов к его решению. Прежде всего, рассматриваются варианты освобождения со службы для военных, которые находятся в строю с начала полномасштабного вторжения России или служат уже много лет.
В то же время, как пояснил начальник Генштаба, пока невозможно говорить о массовой демобилизации, поскольку темпы мобилизации остаются недостаточными.
Он подчеркнул, что мобилизация и демобилизация напрямую связаны: чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право.
— Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право, — добавил он.