Приватбанк приостановит работу карт и банкоматов 13 июня
- В ночь на 13 июня Приватбанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра для повышения безопасности и мощности системы.
- Поэтому с 00:05 до 06:30 утра будут временно приостановлены любые операции с карточками, а также работа банкоматов, POS-терминалов и терминалов самообслуживания.
В ночь на 13 июня Приватбанк приостановит операции с картами, чтобы провести плановые регламентные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Приватбанк приостановит операции с карточками
13 июня Приватбанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения операций для клиентов.
Как уточнили в банке, временно приостановится проведение операций с карточками с 00:05 до 06:30 утра.
Аналогичная остановка работы касается банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.
– Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Спасибо за понимание, – говорится в сообщении.
В Приватбанке советуют клиентам заранее провести оплаты картами, если есть подобные планы, или отложить это на несколько часов.