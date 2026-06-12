В ночь на 13 июня Приватбанк приостановит операции с картами, чтобы провести плановые регламентные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Приватбанк приостановит операции с карточками

13 июня Приватбанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения операций для клиентов.

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Как уточнили в банке, временно приостановится проведение операций с карточками с 00:05 до 06:30 утра.

Аналогичная остановка работы касается банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

– Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Спасибо за понимание, – говорится в сообщении.

В Приватбанке советуют клиентам заранее провести оплаты картами, если есть подобные планы, или отложить это на несколько часов.

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