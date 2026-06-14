На СТБ состоялась премьера 29 и 30 выпусков МастерШеф 17. Эта неделя стала для участников особенно ответственной и волнующей, ведь именно по ее результатам сильнейшие должны были получить желанные кители. Кулинаров ждала серия непростых испытаний, а финальная битва черных стала уникальной для проекта.

Как прошли 29 и 30 выпуски МастерШеф 17

Неделя на проекте началась с проверки органов чувств, поскольку профессиональный повар должен безошибочно ориентироваться во вкусах, ароматах, текстурах и собственной интуиции.

Участники разделились на команды, после чего каждый отправился к Эктору, чтобы выбрать один из двух предложенных продуктов, полагаясь на зрение, слух, ощущение или другие подсказки. В то же время, ингредиент, от которого любитель отказывался, автоматически переходил к соперникам. Именно из полученных 12 продуктов команды должны были приготовить свои блюда.

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Следующее испытание было посвящено одному из актуальных трендов современной профессиональной кухни – созданию индивидуального ужина. Задачей стало блюдо для пикника ресторанного уровня, которое должно было не только поразить вкусом, но и рассказать о важном для каждого участника уголке украинской земли.

При этом у участников не было плит, розеток и привычных кухонных удобств. Все как в настоящем походе, поэтому любителям пришлось работать в максимально ограниченных условиях.

Победитель предварительного конкурса получил существенное преимущество в третьем испытании. Именно он определял, какие продукты из-под коробок-загадок достанутся другим участникам. Любители могли подобрать дополнительные ингредиенты в продуктовой, однако главными героями их блюд должны оставаться именно те продукты, которые они получили на старте конкурса.

Завершилась неделя битвой черных. Она стала особенной для всего реалити, ведь дала шанс всем участникам получить кители и полным составом пройти дальше. Однако для этого любителям нужно было превзойти самих себя — приготовить блюда лучше, чем у приглашенных гостей с профессиональными кулинарными знаниями.

На протяжении испытаний участники боролись не только за место в проекте, но и за возможность получить желаемые кители и продолжить путь к победе в МастерШеф-17.

Кто покинул МастерШеф 17 в 30 выпуске от 14 июня 2026 года

В финальном сражении черных фартуков 17 сезона встретились Инна, Мария, Алина и Валерия. Но вместо привычного объявления задачи судьи приятно удивили участников неожиданным заявлением:

— Нам жаль прощаться с кем-либо из вас. Мы знаем, как сильно вы хотите оказаться в белых кителях, потому решили провести смелый эксперимент и дать шанс пройти дальше всем. Но для этого вам придется сегодня прыгнуть выше головы.

На кухню пригласили участников прошлых сезонов МастерШеф, которые уже получили белые кители. Они стали соперниками любителей 17-го сезона.

Чтобы уравнять шансы, команда 17-го сезона сама выбирала продукты для обеих команд, а к владельцам черных фартуков присоединились другие участники сезона. Задачей было приготовить сет из четырех блюд, объединенных общей концепцией.

Судьи оценивали блюда вслепую и отдали победу команде 17 сезона со счетом 2:1. Так что в 30 выпуске никто не покинул проект: Инна, Мария, Юлия, Валерия, Алина, Никита и Игорь получили желанные белые кители и прошли дальше.

Напомним, что на прошлой неделе из проекта по собственному желанию ушел Вячеслав Чернявский.

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