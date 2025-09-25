На следующей неделе УЕФА должен принять решение об исключении Израиля из всех европейских футбольных соревнований. Отстранение страны поддерживают большинство членов исполкома организации.

Об этом пишет британская газета The Times , ссылаясь на собственные источники.

УЕФА может отстранить Израиль

По данным издания, исполком УЕФА объявит окончательное решение на следующей неделе.

Источники газеты сообщают, что “те, кто высказался за отстранение Израиля, указывают на аналогичный запрет, принятый в отношении российских клубов” после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Если УЕФА примет решение об отстранении Израиля от соревнований, то это будет означать, что национальная сборная Израиля не сможет участвовать в отборочных матчах к чемпионату мира, а клуб Маккаби (Тель-Авив) будет исключен из Лиги Европы.

На данный момент Россия остается единственной страной, отстраненной от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Но на фоне обвинений в адрес Израиля в военных преступлениях в Газе все чаще звучат призывы применить к стране такие же санкции.

Ранее с требованием отстранения Израиля выступила комиссия ООН из восьми экспертов, которая рекомендовала ФИФА и УЕФА наложить запрет. Также СМИ писали, что в Испании рассматривали возможность бойкота ЧМ-2026, если Израиль не исключат.

Против исключения Израиля выступает президент США Дональд Трамп. Отмечается, что Госдеп подтвердил, что сотрудничает с ФИФА, чтобы предотвратить исключение Израиля из квалификации на ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика.

Сейчас сборная Израиля идет третьей в группе I, отставая от Норвегии на шесть очков и имея одинаковое количество очков с Италией.

