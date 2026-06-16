Дроны атаковали Краснодарский край: вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской
- Ночью 16 июня в станице Полтавской Краснодарского края РФ прогремели взрывы.
- После атаки беспилотников загорелась местная нефтебаза.
- По данным властей региона, погибших и пострадавших нет.
Ночью 16 июня раздались взрывы в станице Полтавской Краснодарского края РФ. Ударные дроны атаковали местную нефтебазу.
Об этом сообщают Telegram-канал Supernova+ и оперативный штаб Краснодарского края.
Атака на станицу Полтавскую
Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе.
Также после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте работают экстренные службы.
Нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и сетями АЗС.
Станица Полтавская на карте
Станица Полтавская — административный центр Красноармейского района Краснодарского края.
Напомним, что ночью 14 июня украинские войска атаковали ряд важных объектов врага в России и на оккупированных ею территориях. В частности, были атакованы завод Азот в Тульской области РФ и нефтяной объект в Ярославской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.