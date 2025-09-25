В ночь с 24 на 25 сентября воздушное пространство Дании было нарушено неизвестными беспилотниками. Их зафиксировали над аэропортом Ольборг.

В полиции Северной Ютландии сообщили, что неидентифицированные дроны больше не находятся в воздушном пространстве аэропорта.

Дроны в аэропорту Ольборг в Дании

– Неидентифицированные дроны, которые были замечены в северной части Ютландии, больше не находятся в воздушном пространстве аэропорта Ольборг. Начато интенсивное расследование, – говорится в сообщении полиции.

Главный инспектор полиции Йеспер Бойгаард Мадсен заявил, что сами дроны, которые летали над территорией Дании, сбить не удалось. Также они не задержали операторов дронов.

Сейчас смотрят

Как пишет Nyheder, примерно в то же время с инцидентом в аэропорту Ольборг поступили сообщения о дронах в аэропортах Эсбьерг, Сендерборг и Скридструп.

Воздушное пространство над аэропортом Биллунда в четверг утром было закрыто на час из-за БпЛА.

Недалеко от аэропорта Ольборг расположена одноименная авиабаза, где базируются транспортные самолеты типов C-130 Hercules и CL-604 Challenger. Там также размещается воинская часть.

Авиабаза Скридструп, где также были замечены дроны, является военной зоной, где проводится техническое обслуживание датских самолетов F-16.

Напомним, 22 сентября закрывали аэропорт в Копенгагене из-за появления беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.