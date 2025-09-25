В Дании аэропорты приостанавливали работу из-за дронов: что говорит полиция
В ночь с 24 на 25 сентября воздушное пространство Дании было нарушено неизвестными беспилотниками. Их зафиксировали над аэропортом Ольборг.
В полиции Северной Ютландии сообщили, что неидентифицированные дроны больше не находятся в воздушном пространстве аэропорта.
Дроны в аэропорту Ольборг в Дании
– Неидентифицированные дроны, которые были замечены в северной части Ютландии, больше не находятся в воздушном пространстве аэропорта Ольборг. Начато интенсивное расследование, – говорится в сообщении полиции.
Главный инспектор полиции Йеспер Бойгаард Мадсен заявил, что сами дроны, которые летали над территорией Дании, сбить не удалось. Также они не задержали операторов дронов.
Как пишет Nyheder, примерно в то же время с инцидентом в аэропорту Ольборг поступили сообщения о дронах в аэропортах Эсбьерг, Сендерборг и Скридструп.
Воздушное пространство над аэропортом Биллунда в четверг утром было закрыто на час из-за БпЛА.
Недалеко от аэропорта Ольборг расположена одноименная авиабаза, где базируются транспортные самолеты типов C-130 Hercules и CL-604 Challenger. Там также размещается воинская часть.
Авиабаза Скридструп, где также были замечены дроны, является военной зоной, где проводится техническое обслуживание датских самолетов F-16.
Напомним, 22 сентября закрывали аэропорт в Копенгагене из-за появления беспилотников.